24 Апреля 2026 10:59
"Ливерпуль" подпишет новый контракт с Ибраимой Конате

Футбольный клуб "Ливерпуль" готовит обновленный контракт для центрального защитника Ибраимы Конате. Стороны обсуждают детали сделки, которая зафиксирует рыночную стоимость игрока для потенциальных покупателей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал DaveOCKOP, в договор планируют внести пункт, позволяющий "ПСЖ" выкупить футболиста за 60 млн фунтов стерлингов (около 130 млн манатов). Сейчас представители сторон завершают работу над финансовой структурой соглашения. Подписание документов ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне француз принял участие в 46 матчах во всех турнирах и забил два гола.

