Жозе Моуринью - главный кандидат на пост наставника "Реала"

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью стал одним из основных претендентов на аналогичную должность в мадридском "Реале". Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес лично курирует процесс возвращения 63-летнего специалиста в команду, планируя осуществить трансфер предстоящим летом.

Как сообщает İdman.Biz, мадридскому клубу придется выплатить "Бенфике" компенсацию за досрочное расторжение контракта с Моуринью. По имеющейся информации, сумма выкупа составит до трех миллионов евро.

Напомним, португальский наставник уже возглавлял "Реал Мадрид" в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда завоевала три трофея: титул чемпиона Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок страны. В 2011 году Жозе Моуринью был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА. Сообщается, что сам специалист рассматривает возможность возвращения в Мадрид как весьма привлекательный вариант продолжения карьеры.