28 Апреля 2026
Жозе Моуринью - главный кандидат на пост наставника "Реала"

28 Апреля 2026 17:49
Жозе Моуринью - главный кандидат на пост наставника "Реала"

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью стал одним из основных претендентов на аналогичную должность в мадридском "Реале". Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес лично курирует процесс возвращения 63-летнего специалиста в команду, планируя осуществить трансфер предстоящим летом.

Как сообщает İdman.Biz, мадридскому клубу придется выплатить "Бенфике" компенсацию за досрочное расторжение контракта с Моуринью. По имеющейся информации, сумма выкупа составит до трех миллионов евро.

Напомним, португальский наставник уже возглавлял "Реал Мадрид" в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда завоевала три трофея: титул чемпиона Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок страны. В 2011 году Жозе Моуринью был признан лучшим тренером мира по версии ФИФА. Сообщается, что сам специалист рассматривает возможность возвращения в Мадрид как весьма привлекательный вариант продолжения карьеры.

Новости по теме

Футбольный король Мельбурна - İdman.Biz из Австралии наслаждается футболом Хуана Мата
17:04
Мировой футбол

Футбольный король Мельбурна - İdman.Biz из Австралии наслаждается футболом Хуана Мата

37-летний испанец отдал 13 голевых передач и забил пять мячей в текущем сезоне, выведя команду в плей-офф А-лиги
Вусал Искендерли: "В клубе больше всех играю, забиваю и отдаю передачи"
16:22
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли: "В клубе больше всех играю, забиваю и отдаю передачи"

Азербайджанский футболист подвел итоги сезона в Албании и высказался о возвращении на родину
"Барселона" хочет ограничить участие Ямала в ЧМ-2026
14:56
Мировой футбол

"Барселона" хочет ограничить участие Ямала в ЧМ-2026

Каталонский клуб опасается рецидива травмы у лидера сборной Испании

Тер Штеген снова может уйти в аренду
14:26
Мировой футбол

Тер Штеген снова может уйти в аренду

Каталонский клуб не рассчитывает на вратаря в ближайших планах

Карл-Хайнц Румменигге: "Харри Кейн стал больше выступать в роли плеймейкера"
13:41
Мировой футбол

Карл-Хайнц Румменигге: "Харри Кейн стал больше выступать в роли плеймейкера"

Член наблюдательного совета "Баварии" оценил изменение игрового стиля английского нападающего в текущем сезоне

"ПСЖ" - "Бавария": битва за финал Лиги чемпионов начинается в Париже – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:28
Мировой футбол

"ПСЖ" - "Бавария": битва за финал Лиги чемпионов начинается в Париже – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Противостояние в Париже уже окрестили досрочным финалом Лиги чемпионов

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков