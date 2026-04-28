Карл-Хайнц Румменигге: "Харри Кейн стал больше выступать в роли плеймейкера"

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн сменил свою роль на футбольном поле. Член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге отметил, что англичанин перестал быть исключительно классическим форвардом и теперь активнее участвует в созидании атак.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на T-Online, Румменигге подчеркнул важность действий Кейна в глубине поля. По его словам, футболист стал чаще опускаться в линию полузащиты, чтобы выводить партнеров на ударные позиции.

Карл-Хайнц Румменигге отметил: "Раньше он был классическим нападающим, который забивал много голов. Но теперь он больше действует как плеймейкер, отходит в полузащиту и своими точными длинными передачами выводит Майкла Олисе и Луиса Диаса на ударные позиции. Это очень важно для нашего стиля игры".

Харри Кейн перешел в стан мюнхенцев в августе 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне форвард забил 53 гола и сделал 6 результативных передач в 45 матчах. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего капитана сборной Англии в 65 млн евро (119 млн манатов).