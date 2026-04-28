Карл-Хайнц Румменигге: "Харри Кейн стал больше выступать в роли плеймейкера"

28 Апреля 2026 13:41
Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн сменил свою роль на футбольном поле. Член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге отметил, что англичанин перестал быть исключительно классическим форвардом и теперь активнее участвует в созидании атак.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на T-Online, Румменигге подчеркнул важность действий Кейна в глубине поля. По его словам, футболист стал чаще опускаться в линию полузащиты, чтобы выводить партнеров на ударные позиции.

Карл-Хайнц Румменигге отметил: "Раньше он был классическим нападающим, который забивал много голов. Но теперь он больше действует как плеймейкер, отходит в полузащиту и своими точными длинными передачами выводит Майкла Олисе и Луиса Диаса на ударные позиции. Это очень важно для нашего стиля игры".

Харри Кейн перешел в стан мюнхенцев в августе 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне форвард забил 53 гола и сделал 6 результативных передач в 45 матчах. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего капитана сборной Англии в 65 млн евро (119 млн манатов).

Новости по теме

"ПСЖ" - "Бавария": битва за финал Лиги чемпионов начинается в Париже – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:28
Мировой футбол

"ПСЖ" - "Бавария": битва за финал Лиги чемпионов начинается в Париже – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Противостояние в Париже уже окрестили досрочным финалом Лиги чемпионов

ФИФА меняет важное правило перед ЧМ-2026
12:26
Мировой футбол

ФИФА меняет важное правило перед ЧМ-2026

На чемпионате мира впервые введут новое правило по карточкам

В Украине назван фаворит на пост главного тренера сборной
10:13
Мировой футбол

В Украине назван фаворит на пост главного тренера сборной

Основным кандидатом считается опытный Мирон Маркевич

Пять грандов Европы начали охоту за талантом "Аякса"
09:58
Мировой футбол

Пять грандов Европы начали охоту за талантом "Аякса"

В марте хавбек дебютировал за национальную сборную

Большой вечер ЛЧ: "ПСЖ" и "Бавария" начинают битву за финал
09:28
Мировой футбол

Большой вечер ЛЧ: "ПСЖ" и "Бавария" начинают битву за финал

Сегодня в Париже стартует борьба за путевку в главный матч сезона

Отец Кварацхелии ответил на слухи об уходе сына из "ПСЖ"
08:12
Мировой футбол

Отец Кварацхелии ответил на слухи об уходе сына из "ПСЖ"

В семье футболиста опровергли разговоры о возможном трансфере

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава