"ПСЖ" - "Бавария": битва за финал Лиги чемпионов начинается в Париже – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбольные клубы "ПСЖ" и "Бавария" сегодня проведут первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, игра пройдет на "Парк де Пренс" в Париже и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ответная встреча запланирована на 6 мая в Мюнхене.

Это противостояние выглядит почти как досрочный финал. "ПСЖ" защищает титул победителя Лиги чемпионов, а "Бавария" идет к матчу в статусе одной из самых стабильных команд Европы: мюнхенцы уже выиграли Бундеслигу, вышли в финал Кубка Германии и выбили "Реал" в четвертьфинале ЛЧ, победив мадридцев по сумме двух матчей со счетом 6:4.

В текущей кампании Лиги чемпионов команды уже встречались. В ноябре "Бавария" победила в Париже со счетом 2:1. Луис Диас оформил дубль еще до перерыва, но затем был удален за фол против Ашрафа Хакими. "ПСЖ" после перерыва сократил отставание благодаря голу Жоау Невеша, однако мюнхенцы удержали победу.

Если брать всю историю официальных матчей, преимущество также у "Баварии". Команды встречались 16 раз, ничьих между ними не было: девять побед у мюнхенцев, семь - у парижан.

"ПСЖ" подходит к полуфиналу после уверенного отрезка. В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике прошла "Монако" в стыковых матчах, затем разгромила "Челси" в 1/8 финала и дважды победила "Ливерпуль" в четвертьфинале. В чемпионате Франции парижане также продолжают стабильно набирать очки и находятся в числе лидеров.

"Бавария" не менее убедительна. Команда Венсана Компани выиграла девять последних матчей во всех турнирах и не проигрывает с января этого года. Последний матч перед поездкой в Париж получился эмоциональным: мюнхенцы уступали "Майнцу" 0:3, но сумели победить 4:3.

Главная интрига матча - контроль темпа. Обе команды много забивают и обладают мощной линией атаки. У "ПСЖ" впереди выделяются Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Дезире Дуэ, у "Баварии" - Харри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. Кейн проводит один из лучших сезонов в карьере и стабильно решает эпизоды в ключевых матчах.

По составам ситуация немного лучше у "ПСЖ". У парижан минимальные кадровые потери, и ключевые игроки должны быть доступны. У "Баварии" есть несколько отсутствующих футболистов, а также дополнительный фактор - дисквалификация главного тренера Венсана Компани. Бельгиец не сможет находиться на бровке из-за перебора желтых карточек в Лиге чемпионов: третье предупреждение он получил в ответном четвертьфинале против "Реала" за споры с арбитром. Руководить командой у поля должен его помощник Аарон Дэнкс.

Предположительно у "ПСЖ" ожидается схема 4-3-3. В воротах должен сыграть Матвей Сафонов. В обороне - Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо и Нуну Мендеш. В центре поля - Фабиан Руис, Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш. В атаке - Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

У "Баварии" ожидается схема 4-2-3-1. Место в воротах должен занять Мануэль Нойер. В линии защиты - Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Джонатан Та и Конрад Лаймер. В опорной зоне - Александр Павлович и Йозуа Киммих. Под Харри Кейном могут расположиться Майкл Олисе, Джамал Мусиала и Луис Диас.

Перед матчем Луис Энрике сделал акцент на смелости и интенсивности. Тренер "ПСЖ" отметил, что команда будет играть на победу и не намерена менять свой стиль, даже в таком статусном противостоянии.

Компани, в свою очередь, подчеркнул, что "Бавария" уважает соперника, но располагает достаточным качеством, чтобы навязать свою игру. По его словам, исход встречи будут определять детали, скорость принятия решений и эффективность в ключевых моментах.

Для "ПСЖ" первый матч - шанс не только получить преимущество перед выездом в Мюнхен, но и показать, что команда стала более зрелой после прошлых болезненных дуэлей с "Баварией". Для мюнхенцев эта игра - проверка на управляемость без Компани у бровки и возможность снова ударить по Парижу там, где немецкий клуб уже не раз добивался результата.

Поэтому главными станут не общие рассуждения о статусе команд, а конкретные детали: кто выиграет фланги, насколько "ПСЖ" справится с Кейном между линиями, сможет ли "Бавария" сдержать скорость Дембеле и Кварацхелии, и чья скамейка окажется полезнее после перерыва. Именно эти эпизоды могут определить, кто поедет на ответный матч с реальным преимуществом, а кто - с ощущением упущенного шанса.