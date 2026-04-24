24 Апреля 2026 13:35
Представитель АФФА принял участие в заседании УЕФА

Заместитель генерального секретаря Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльчин Мамедов принял участие в заседании Комитета по лицензированию клубов УЕФА. Встреча прошла в штаб-квартире европейской организации в Ньоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, Мамедов участвовал в заседании в статусе члена комитета.

Главными темами обсуждения стали изменения в правилах УЕФА по лицензированию клубов и финансовой устойчивости, а также один из наиболее актуальных вопросов современного футбола - система владения несколькими клубами одним собственником.

Тема владения многоклубными структурами в последние годы занимает важное место в европейском футболе, поскольку касается структуры управления клубами, прозрачности собственности и участия команд в международных турнирах.

В рамках визита в Швейцарию представитель АФФА также провел рабочие встречи с руководителями различных департаментов УЕФА.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия между АФФА и европейским футбольным союзом.

İdman.Biz
