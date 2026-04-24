В Агдаме началось строительство стадиона "Имарет" - ВИДЕО

24 Апреля 2026 11:28
В Агдаме началось строительство стадиона "Имарет"

В освобожденном от оккупации Агдаме началось строительство нового стадиона "Имарет". Современная арена будет соответствовать стандартам УЕФА четвертой категории и станет одним из ключевых спортивных объектов региона.

Как сообщает İdman.Biz, начальник отдела Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльмир Мехтиев рассказал, что в настоящее время на объекте ведутся земляные работы в зоне фундамента.

Одновременно начался монтаж железобетонных конструкций, что означает переход проекта к активной фазе строительства.

По словам Мехтиева, комплекс не ограничится только основной ареной. Рядом со стадионом также будет построено дополнительное тренировочное поле.

Кроме того, прилегающая территория будет использоваться как общественное парковое пространство для жителей города.

Завершить строительство стадиона "Имарет" планируется в 2028 году.

Новая арена вместит 11 700 зрителей и получит натуральное травяное покрытие. Благодаря четвертой категории УЕФА стадион сможет принимать международные матчи высокого уровня.

Отметим, что восстановление спортивной инфраструктуры в Агдаме является частью масштабного процесса возрождения освобожденных территорий Азербайджана.

İdman.Biz
