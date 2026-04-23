"Коламбус Крю" поздравил Наримана Ахундзаде с днем рождения - ФОТО

Американский клуб "Коламбус Крю" поздравил своего нападающего, игрока сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде с днем рождения.

Как сообщает İdman.Biz, клуб MLS отметил праздник молодого форварда специальной публикацией в своих социальных сетях. На официальной странице команды в Instagram было опубликовано фото футболиста с призывом к болельщикам присоединиться к поздравлениям. В комментариях свои пожелания оставили как местные, так и азербайджанские фанаты.