21 Апреля 2026 15:09
Президент Федерации футбола Нахчывана: "Моя поддержка клуба под вопросом, я остался один"

Президент Федерации футзала Азербайджана и Федерации футбола Нахчывана Заур Ахундов в интервью qol.az признался, что его дальнейшее участие в судьбе "Араз-Нахчывана" пока не гарантировано.

По словам функционера, он ожидал, что после выхода команды в Премьер-лигу у клуба появится дополнительная поддержка, однако этого не произошло.

"Новый сезон хочу прокомментировать так: останусь ли я сам в Федерации футбола Нахчывана, продолжу ли опекать клуб — это под вопросом. Этот клуб мы создали сами, финансирование тоже всегда обеспечивали сами. Когда в 2023 году "Араз-Нахчыван" вышел в Премьер-лигу, я ждал поддержки. Особенно от нахчыванских бизнесменов. Потому что клуб представляет Нахчыван с населением почти полмиллиона человек. За короткое время с небольшим бюджетом команда под руководством Эльмара Бахшиева завоевала бронзовые медали, выбила "Арис" из Лиги конференций. К сожалению, той поддержки от нахчыванских бизнесменов, на которую я рассчитывал, команда не увидела", — сказал Ахундов в беседе с qol.az.

Он подчеркнул, что не собирается просить деньги у потенциальных спонсоров.

"Позвонить кому-то и сказать: выделите деньги клубу — это не в моем характере. От государства и АФФА помощь есть каждому клубу. Но только на эти финансовые средства создать амбициозную команду невозможно. В таком случае можно лишь бороться за сохранение места в лиге. А я к такому не привык", — заявил функционер.

По его словам, нынешние результаты команды при существующем бюджете уже достойны уважения.

"Надо понимать, что эта команда представляет Нахчыван. Если в этом сезоне с таким бюджетом мы идем на пятом-шестом месте — это уже хороший результат. Конечно, были матчи, которые мы должны были выигрывать. Если бы не потеряли там очки, сейчас у нас было бы 46-47 очков. Но что прошло, то прошло. На результаты влияет и скамейка запасных", — сказал Ахундов.

Отдельно он затронул вопрос домашнего стадиона и инфраструктуры клуба.

"Разве мы сами не хотим играть в Нахчыване? Причина не в нас. Стадион нужно ремонтировать. Раньше этот вопрос обсуждался, но проект тогда не утвердили. Сейчас работы должны начаться в июне, и, как я понимаю, речь идет о капитальном ремонте, который быстро не завершится. У "Араз-Нахчывана" серьезные инфраструктурные проблемы. Не то что автобус — у нас даже нормального места для тренировок нет. Один раз звоню одному, в следующий раз другому, прошу помочь. Команда будто осталась посередине дороги", — подчеркнул он.

Ахундов также объяснил, почему для него важны высокие цели.

"Пусть команда просто существует, а в следующем году вылетит в низшую лигу — я этого принять не могу. В "Кешля" мы дважды выигрывали Кубок, один раз были третьими, играли в еврокубках. Сейчас с бюджетом в 4-5 миллионов создать амбициозную команду почти невозможно. У каждого свой взгляд. Это мой взгляд", — сказал он.

В завершение Ахундов вновь подчеркнул, в чем видит главную проблему нынешней ситуации.

"Я отвечаю за футбол Нахчывана. И поскольку остался один, мне очень тяжело", — заявил он.

