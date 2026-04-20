Посол Бразилии: "Надеюсь, бразильских футболистов в Азербайджане станет еще больше"

20 Апреля 2026 14:50
Посол Бразилии: "Надеюсь, бразильских футболистов в Азербайджане станет еще больше"

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Азербайджане Мануэл Адалберту Карлус Монтенегру Лопеш да Круз поделился мнением об азербайджанском футболе, выступающих здесь бразильцах и перспективах спортивного сотрудничества двух стран.

Дипломат признался, что спорт занимает важное место в жизни бразильцев.

"Да, я интересуюсь спортом. Мы, бразильцы, очень привязаны к нему. Даже можно сказать, что мы без ума от спорта. Здесь я внимательно слежу за деятельностью Федерации капоэйры Азербайджана и сотрудничаю с ней. Конечно, держу в поле зрения и бразильское джиу-джитсу", — сказал посол в интервью Азертадж.

Говоря об азербайджанском футболе, он отдельно отметил большое число легионеров из Бразилии.

"Сейчас здесь играет немало бразильских футболистов, и я надеюсь, что их станет еще больше. Также хотелось бы, чтобы для молодых азербайджанских игроков появились программы обмена и стажировки в Бразилии. У нас есть соглашение о сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджана, и наша цель — развивать совместную работу. Мы должны поддерживать друг друга и укреплять это сотрудничество", — заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о выступлениях азербайджанских клубов в еврокубках, посол выделил "Карабах".

"Я не могу болеть за какую-то одну команду. Слежу и за "Сабахом", и за другими клубами. Но "Карабах" действительно находится в очень хорошей форме. Я еще застал период, когда агдамский клуб только начинал выступать на международной арене", — отметил он.

На вопрос о будущем чемпионе мира дипломат ответил без колебаний.

"Конечно, победит сборная Бразилии. У меня в этом нет никаких сомнений", — сказал Лопеш да Круз.

Он также положительно оценил качества местных футболистов.

"Меня особенно впечатляет дисциплина игроков здесь. Мне нравится, как они уважают правила. Иногда даже слишком строго им следуют, но футбол состоит не только из правил. При этом видно, что они серьезно относятся к тактике, играют организованно и с уважением относятся к решениям судей. Для молодежи это очень хороший пример", — подчеркнул дипломат.

В завершение посол рассказал, что лично не дружит со звездами футбола, однако его супруга во время COP29 в Баку встретилась с Роналдиньо и сделала с ним селфи.

