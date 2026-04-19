"Нефтчи" начал продажу билетов на матчи с "Карабахом""Нефтчи" открыл продажу билетов на два ближайших матча против "Карабаха" в рамках Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, столичный клуб примет агдамскую команду 26 апреля в 19:00 в игре 29-го тура, а также 30 апреля в 20:00 - в перенесенном матче 21-го тура. Обе встречи пройдут на арене Palms Sports Arena.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу, при этом болельщики могут приобрести один билет сразу на обе встречи. Онлайн-покупка доступна через мобильное приложение клуба и официальный сайт.

Стоимость билетов на первую игру варьируется от 2 до 20 манатов в зависимости от сектора. При покупке пакета на оба матча цены составляют от 3 до 36 манатов, однако данное предложение действует только при онлайн-оформлении.

Кроме того, билеты можно будет приобрести в кассах стадиона в дни матчей, начиная с 12:00.