Севиндж Джафарзаде: "Люди не жили моей жизнью и не знают, через что я прошла"

Капитан женской сборной Азербайджана по футболу Севиндж Джафарзаде дала откровенное интервью, в котором рассказала о сложном детстве, борьбе за карьеру, семейных испытаниях и отношении общества к женскому футболу.

По словам футболистки, любовь к игре появилась еще в детстве, когда она играла во дворе вместе с мальчиками.

"Я играла с братом, соседскими детьми, одноклассниками. Даже когда пасли овец, мы находили время для футбола. Тогда я вообще не знала, что существует женский футбол. Когда мне сказали, что в Баку есть женская команда, я очень удивилась", — рассказала Джафарзаде в интервью teleqraf.az.

Она призналась, что семья жила в тяжелых условиях, а ее главной целью было помочь родным.

"Мы выросли в очень бедной семье, жили в маленьком глиняном доме. Денег постоянно не хватало. Когда я начала играть, моей главной мечтой было заработать деньги и помочь семье, особенно оплатить лечение мамы. Все, что у меня появлялось, я отправляла домой", — отметила капитан сборной.

Футболистка рассказала, что ей пришлось выдержать сильное давление со стороны окружающих.

"Очень многие осуждали меня. На улице, в автобусе, в селе говорили: какая девушка и какой футбол, почему она играет с мальчиками? Но я никогда не сдавалась. Сегодня мой ответ всем этим людям — моя карьера и то, чего я смогла добиться", — подчеркнула она.

Особенно эмоционально Севиндж вспомнила о матери.

"Если бы мне когда-то сказали, что я добьюсь всего этого, но буду редко видеть маму, я бы отказалась от футбола и выбрала быть рядом с ней. Потому что ничто в жизни не заменит мать. Это самая большая потеря для человека", — сказала Джафарзаде.

Она также призналась, что болезненно воспринимала невозможность получить образование на родине.

"Меня очень задело, что я не смогла поступить и получить высшее образование в своей стране. Со стороны люди могут подумать, что проблема была во мне. Но никто не жил моей жизнью, никто не знает, через что я прошла и с какими трудностями сталкивалась каждый день", — заявила футболистка.

Сейчас Джафарзаде хочет продолжать карьеру на высоком уровне и приносить пользу сборной Азербайджана.

"Пока я играю, хочу сделать максимум для нашей сборной и для женского футбола. Я понимаю, что карьера не вечна, поэтому хочу оставить после себя результат и помочь тем, кто придет после нас", — подчеркнула она.

В завершение футболистка обратилась к молодым девушкам, которые мечтают о спорте.

"Я хочу, чтобы у них путь был легче, чем у нас. Чтобы им не пришлось проходить через ту боль и те сложности, через которые прошли мы. Но для этого нужно верить в себя, много работать и никогда не опускать руки", — сказала Джафарзаде.