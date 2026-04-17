Матч "Зиря" - "Нефтчи" завершился скандалом: вмешалась полиция - ВИДЕО

В матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Зиря" и "Нефтчи" произошли драматичные события в концовке встречи.

Как сообщает İdman.Biz, на 90+4-й минуте игрок "Зиря" Конате сравнял счет - 1:1, что вызвало бурную реакцию со стороны гостей. На скамейке "Нефтчи" начались активные протесты против решения арбитра.

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб потребовал просмотра VAR, однако в ответ получил желтую карточку от главного арбитра Инглаба Мамедова. После этого украинский специалист эмоционально отреагировал, бросив кепку на газон, за что был удален прямой красной карточкой.

Напряжение продолжало нарастать: футболисты "Нефтчи" отказались возобновлять игру, требуя просмотра эпизода, однако арбитр принял решение продолжить матч. После финального свистка игроки и представители тренерского штаба гостей направились к судейской бригаде.

Для обеспечения безопасности на поле была вызвана полиция, которой пришлось вмешаться, чтобы остудить пыл игроков и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Сообщается, что помощник Вернидуба также попытался продемонстрировать судье спорный момент на планшете, но был наказан красной карточкой.