Рашад Садыхов: "Приношу извинения "Нефтчи" за произошедшее"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал ничью с "Нефтчи" в матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:1, а развязка игры получилась напряженной и сопровождалась спорными эпизодами.

"Мы знали, что будет интересная игра. Встречались два достойных соперника. Матч для нас начался неудачно, допускали ошибки. Через 15-20 минут смогли выровнять игру. Во втором тайме начали лучше, действовали активнее, но именно в этот момент пропустили. Это было разочаровывающе. Однако реакция команды была великолепной - мы забили в концовке. Я горжусь своими футболистами", - заявил Садыхов.

Отдельно специалист прокомментировал эпизод с празднованием гола: "После матча я извинился перед игроками "Нефтчи". Сам момент не видел, но мне сказали, что Конате демонстративно отпраздновал гол рядом с их скамейкой. У нас хорошие отношения с этим клубом, и я хочу воспользоваться возможностью, чтобы принести извинения "Нефтчи" за произошедшее".

Говоря о самом голе в концовке, Садыхов отметил: "Я повернулся спиной и не видел эпизод. Не могу сказать, был ли там офсайд или нет, нужно смотреть повтор".