20 Апреля 2026
RU

Тренер "Нефтчи": "Разберем и сделаем выводы"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Апреля 2026 23:15
75
Тренер "Нефтчи": "Разберем и сделаем выводы"

Помощник главного тренера "Нефтчи" Виталий Вернидуб прокомментировал ничью с "Зиря" в матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 1:1, а ее концовка получилась напряженной и вызвала множество обсуждений.

"Получился хороший матч. Такие игры повышают уровень чемпионата Азербайджана. Обе команды действовали интенсивно, было много ударов по воротам. И физически, и тактически соперники выглядели сильными, матч получился интересным для болельщиков. В целом мы чаще доминировали, хотя временами соперник выравнивал игру. Наши футболисты сыграли очень хорошо, мы ожидаем от них стабильной игры на уровне, соответствующем "Нефтчи", - заявил Вернидуб.

Отдельно специалист высказался о концовке встречи: "Что касается последних минут, мы все посмотрим, проанализируем и сделаем для себя выводы. Нужно понять, что сделать, чтобы такие ситуации не повторялись".

При этом тренер отказался подробно обсуждать пропущенный гол: "Я с уважением отношусь к сопернику, но не хотел бы говорить о последних минутах".

Также Вернидуб объяснил решение по атаке: "Можно рассуждать по-разному, но мы хотели, чтобы впереди был игрок, способный удерживать мяч и раздавать передачи. Именно поэтому выпустили Абубакара. Кроме того, он мог помочь нам при стандартных положениях. В целом все, кто вышел на поле, сыграли на хорошем уровне и стремятся прогрессировать".

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

