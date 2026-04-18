"Нефтчи" обрушился с критикой на VAR после матча с "Зиря" - ФОТО\ВИДЕО

Футбольный клуб "Нефтчи" резко выразил недовольство судейством после матча 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Зиря" (1:1).

Как сообщает İdman.Biz, бакинский клуб опубликовал в социальных сетях ироничный пост, адресованный системе VAR и арбитрам. В публикации использовалась формулировка "глухой, слепой и немой VAR".

Недовольство "Нефтчи" связано с событиями в концовке встречи. На 90+4-й минуте "Зиря" сравнял счет, после чего представители гостей заявили о возможном офсайде и потребовали просмотра эпизода с помощью VAR.

Однако главный арбитр Инглаб Мамедов не стал обращаться к видеоповтору, что вызвало бурную реакцию со стороны "Нефтчи". В ходе протестов был удален главный тренер команды Юрий Вернидуб, а напряжение в матче достигло своего пика.