Тренер "Араз-Нахчывана": "Вся ответственность лежит на мне"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал поражение в матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Туран-Товуза" (3:0), сообщает İdman.Biz.

"Если бы до игры мне сказали, что мы проиграем 0:3, я бы не поверил. В первом тайме у нас получалась игра, были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме также были шансы. В футболе есть золотое правило: если ты не забиваешь, забивают тебе. Нужно сохранять концентрацию все 90 минут, но в концовке нам это не удалось", - заявил Демченко.

На вопрос о том, кто несет ответственность за поражение, специалист ответил: "Никто не говорит, что виноваты футболисты. В первую очередь виноват главный тренер. Значит, я не сделал все необходимое для победы. Полностью беру ответственность на себя".

Также Демченко подчеркнул, что команда продолжит борьбу за свои цели: "У нас есть задача, и нужно бороться до конца. У наших соперников еще будут игры между собой, поэтому я бы не сказал, что наши шансы полностью утрачены".

Отвечая на вопрос о проблемах в матчах с командами из верхней части таблицы, тренер отметил: "Вероятно, у нас есть сложности при переходе из обороны в атаку. Мы стараемся перестроить игру под современные требования - держать мяч, прессинговать. Важно, чтобы вся команда действовала как единое целое. Если один игрок выпадает, это влияет на всех. Кто-то быстрее адаптируется к системе, кому-то требуется больше времени. В любом случае вся ответственность лежит на мне".