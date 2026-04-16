Нигяр Мирзалиева: "Победа над Андоррой была критически важна для сборной"

Защитник женской сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиева назвала победу над Андоррой одним из ключевых результатов команды в отборе к чемпионату мира.

Футболистка подробно прокомментировала выездной матч, завершившийся победой Азербайджана со счетом 3:1.

"Игра с Андоррой имела для нас большое значение. Мы серьезно готовились к этой встрече. Матч получился непростым. Мы изучили соперника, но, к сожалению, допустили одну ошибку и пропустили гол. Однако команда не выпала из игры, мы прибавили, забили три мяча и победили. Было определенное волнение, именно оно и привело к ошибке", - заявила Мирзалиева в беседе с Report.

По словам Нигяр Мирзалиевой, переломным моментом стали подсказки главного тренера Сиясета Аскерова по ходу встречи.

"Аскеров сказал нам не торопиться в атаке. Мы слишком спешили забить, и из-за этого наши атаки не получались. Он напомнил, что нужно спокойно выполнять то, что мы готовили на тренировках. Мы выполнили указания тренера и в итоге забили три мяча", - отметила Мирзалиева.

Футболистка клуба "Гамбург" также вернулась к поражению от Венгрии (0:1), дав понять, что команда считает тот результат упущенным шансом.

"Думаю, в игре с Венгрией мы могли удержать счет. Но снова слишком поспешили впереди и после собственной ошибки пропустили. Тем не менее верю, что в следующих матчах победа будет на нашей стороне. Наша цель — преодолеть групповой этап. Ради этого мы серьезно готовимся к каждой игре. Мы уже знаем соперников, понимаем, что нас ждет. Будет трудно, но мы разберем ошибки и станем сильнее. Для нас главный матч сейчас — игра 18 апреля. Сначала полностью сосредоточены на Андорре и хотим взять максимум очков. Что касается домашней встречи с Венгрией, мы понимаем: если возьмем там три очка, можем завершить группу на первом месте. Поэтому и на тот матч выйдем с максимальной мотивацией", - заявила Нигяр Мирзалиева.

Напомним, 18 апреля сборная Азербайджана под руководством Сиясета Аскерова сыграет с Андоррой на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре.