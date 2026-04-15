Скончался экс-защитник "Реала"

Бывший игрок "Реала" Хосе Сантамария ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.

Сантамария родился в Монтевидео и начинал карьеру в "Насьонале". В состав "Реала" он перешел в 1957 году и выступал за "сливочных" до завершения игровой карьеры в 1966-м.

За это время он стал пятикратным чемпионом Уругвая, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Кубке европейских чемпионов, а также по одному разу завоевал Межконтинентальный кубок и Кубок Испании.

После завершения карьеры Сантамария работал тренером, возглавляя "Эспаньол" и национальную сборную Испании.