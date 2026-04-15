Эффектный гол не спас "Шеки Сити" от поражения - ВИДЕО

В чемпионате Азербайджана по футболу среди команд Второй Лиги был забит эффектный гол с центра поля.

Как передает İdman.Biz, в матче 22-го тура между "Шеки Сити" и "Агстафа Гянджляри" отличился футболист хозяев Расул Ибрагимов.

Уже на восьмой минуте встречи он воспользовался тем, что вратарь соперника вышел далеко из ворот, и точным ударом с центра поля отправил мяч в сетку.

Однако этот красивый гол не помог "Шеки Сити" избежать поражения. В итоге матч завершился уверенной победой "Агстафа Гянджляри" со счетом 4:1.