Эффектный гол не спас "Шеки Сити" от поражения - ВИДЕО

15 Апреля 2026 18:38
Эффектный гол не спас "Шеки Сити" от поражения

В чемпионате Азербайджана по футболу среди команд Второй Лиги был забит эффектный гол с центра поля.

Как передает İdman.Biz, в матче 22-го тура между "Шеки Сити" и "Агстафа Гянджляри" отличился футболист хозяев Расул Ибрагимов.

Уже на восьмой минуте встречи он воспользовался тем, что вратарь соперника вышел далеко из ворот, и точным ударом с центра поля отправил мяч в сетку.

Однако этот красивый гол не помог "Шеки Сити" избежать поражения. В итоге матч завершился уверенной победой "Агстафа Гянджляри" со счетом 4:1.

