Женская сборная Азербайджана сыграет с Андоррой

Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Сиясета Аскерова на выезде встретится со сборной Андорры.

Игра пройдет на стадионе "Андорра ла Велья" и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее сборная Азербайджана уступила Венгрии со счетом 0:1, после чего обыграла Северную Македонию — 2:0.

На данный момент команда занимает второе место в группе 3 Лиги C, имея в активе 3 очка. Лидирует Венгрия (4 очка), столько же очков у Северной Македонии, а Андорра замыкает таблицу с 1 баллом.