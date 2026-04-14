14 Апреля 2026
RU

Женская сборная Азербайджана сыграет с Андоррой

Азербайджанский футбол
Новости
14 Апреля 2026 09:52
15
Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Сиясета Аскерова на выезде встретится со сборной Андорры.

Игра пройдет на стадионе "Андорра ла Велья" и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее сборная Азербайджана уступила Венгрии со счетом 0:1, после чего обыграла Северную Македонию — 2:0.

На данный момент команда занимает второе место в группе 3 Лиги C, имея в активе 3 очка. Лидирует Венгрия (4 очка), столько же очков у Северной Македонии, а Андорра замыкает таблицу с 1 баллом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана U19 сыграет второй матч отбора Евро
09:19
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана U19 сыграет второй матч отбора Евро

Соперник — команда Чехии
AФФА признала ошибку арбитра в матче "Сабах" - "Зиря" - ВИДЕО
13 Апреля 21:57
Азербайджанский футбол

AФФА признала ошибку арбитра в матче "Сабах" - "Зиря" - ВИДЕО

Рагим Гасанов прокомментировал спорные эпизоды 27-го тура
Сиясет Аскеров: "Мы думаем только о выездной игре"
13 Апреля 18:41
Азербайджанский футбол

Сиясет Аскеров: "Мы думаем только о выездной игре"

Тренер сборной о матчах с Андоррой
Защитник "Туран Товуза": "Как бы ни было, хотим попасть в Европу"
13 Апреля 18:27
Азербайджанский футбол

Защитник "Туран Товуза": "Как бы ни было, хотим попасть в Европу"

Эммануэль Хакман - о победе, целях команды и ситуации в Кубке

Агасалим Мирджавадов: "В игре "Нефтчи" заметны серьезные изменения"
13 Апреля 17:29
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "В игре "Нефтчи" заметны серьезные изменения"

Эксперт оценил текущее состояние команды
Легионер "Зиря": "Игра за сборную стала для меня особенным опытом"
13 Апреля 17:03
Азербайджанский футбол

Легионер "Зиря": "Игра за сборную стала для меня особенным опытом"

Лерой Микелс о национальной команде и предстоящих матчах

Самое читаемое

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге