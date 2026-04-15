Али Баширов: “Мечтаю надеть форму “Реала Мадрида” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

15-летнего Али Баширова называют одним из самых перспективных футболистов. Он является членом сборной Азербайджана и игроком "Карабаха" U17. Главный тренер клуба Гурбан Гурбанов не раз приглашал Баширова на тренировки и сбор с основной командой.

Баширов с детства болеет за "Реал Мадрид", а его кумиром является Криштиану Роналду. "Моя самая большая мечта – когда-нибудь надеть форму этого клуба и сыграть за него официальный матч", – рассказывает футболист.

Его путь в спорте начался с того, что отец привел Али в футбольную секцию. По словам парня, он был там лучшим игроком, а в возрасте семи лет попал на просмотр в академию "Карабаха", куда его и приняли. Там он начал тренироваться с ребятами, которые на год старше.

Сейчас Али Баширов вышел на тот уровень, что Гурбан Гурбанов приглашает его на тренировки с основной командой. Он вспоминает, как это произошло впервые: "В тот день у нас была игра. Вернулся домой и неожиданно получил звонок от главного тренера о том, что завтра буду тренироваться с основной командой. Был очень рад, потому что для меня это большая честь получить такой опыт в столь юном возрасте. На тренировке немного нервничал, но тренерский штаб меня подбадривал. Затем постепенно пришли комфорт и уверенность. С первого дня и игроки, и персонал "Карабаха" были очень добры ко мне".

Баширов считает, что Гурбан Гурбанов обратил на него внимание, так как он подходит к тренировкам и играм со всей серьезностью и четко следует поставленным перед ним задачам. "Не могу сказать, что обо мне думают тренеры. Они знают лучше. Я просто буду продолжать делать все возможное и хорошо выполнять свою работу", – добавляет футболист.

Али Баширов высказался о положении агдамского клуба в азербайджанской Премьер-лиге: "Чемпионат еще продолжается. Как болельщик и игрок "Карабаха", я верю, что в итоге наша команда добьется своей цели".

Баширов также подтвердил информацию о том, что его пригласили на просмотр в "Страсбур". "Это предложение пришло клубу и моей семье через менеджеров, которые смотрели мои игры. Спасибо "Карабаху" за то, что положительно отнесся и разрешил мне поехать во Францию на просмотр". Баширов добавил, что подробности возможного перехода расскажет уже после того, как эта поездка состоится.

Юный футболист также отметил, что несмотря на то, что сосредоточен на развитии своей футбольной карьеры, он серьезно относится к образованию и хорошо учится. Его интересуют технические дисциплины, и в будущем он планирует выбрать специальность в соответствующей области. Вне футбола он также любит читать книги, играть в шахматы и настольный теннис.