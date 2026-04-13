13 Апреля 2026
RU

AФФА признала ошибку арбитра в матче "Сабах" - "Зиря" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Апреля 2026 21:57
9
Председатель судейского комитета AФФА Рагим Гасанов высказался о спорных моментах в матчах 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, функционер проанализировал эпизоды в четырех встречах - "Шамахы" - "Карабах", "Сабах" - "Зиря", "Габала" - "Имишли" и "Туран Товуз" - "Сумгайыт".

По его словам, арбитр Турал Гурбанов допустил ошибку в одном из эпизодов матча "Сабах" - "Зиря".

Гасанов также представил видеоразбор спорных моментов, в котором подробно объяснил принятые решения судей.

İdman.Biz
Тэги:

