AФФА признала ошибку арбитра в матче "Сабах" - "Зиря" - ВИДЕО

Председатель судейского комитета AФФА Рагим Гасанов высказался о спорных моментах в матчах 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, функционер проанализировал эпизоды в четырех встречах - "Шамахы" - "Карабах", "Сабах" - "Зиря", "Габала" - "Имишли" и "Туран Товуз" - "Сумгайыт".

По его словам, арбитр Турал Гурбанов допустил ошибку в одном из эпизодов матча "Сабах" - "Зиря".

Гасанов также представил видеоразбор спорных моментов, в котором подробно объяснил принятые решения судей.