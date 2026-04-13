Защитник "Туран Товуза": "Как бы ни было, хотим попасть в Европу"

13 Апреля 2026 18:27
Защитник футбольного клуба "Туран Товуз" Эммануэль Хакман заявил, что команда нацелена на выход в еврокубки.

"Наша цель - попасть в Лигу конференций УЕФА. Как бы ни складывались обстоятельства, мы хотим выйти в еврокубки. Думаю, нам это по силам, и мы сможем добиться этого", - отметил Хакман в комментариях teleqraf.az.

Говоря о победе над "Сумгайытом" (2:1) в 27-м туре Мисли Премьер-лиги, защитник подчеркнул, что матч получился непростым:

"Это была тяжелая игра. Мы знали, что "Сумгайыт" - хорошая команда, несмотря на то, что давно не побеждает. Понимали, что они выйдут максимально мотивированными. Мы тоже серьезно готовились и в итоге смогли добиться важной победы. Сейчас главное - восстановиться, проанализировать ошибки и продолжить подготовку к следующему матчу".

Он также прокомментировал первую игру полуфинала Кубка Азербайджана против "Зиря":

"Первый матч был сложным. Все видели, что у нас были два эпизода с пенальти, но арбитр их не назначил. Это футбол, мы не можем на это повлиять, поэтому должны оставить это в прошлом и двигаться дальше. Сейчас мы сосредоточены на играх чемпионата. К каждому матчу подходим отдельно и только после следующей игры будем думать о Кубке".

Отвечая на вопрос о будущем, Хакман отметил:

"У меня действующий контракт с клубом до лета. Все, что касается его продления, - это вопрос между мной и клубом. Сейчас я не думаю о других предложениях. Я сосредоточен только на "Туран Товузе", потому что у меня здесь контракт и все внимание направлено на команду".

Отметим, что Хакман выступает за "Туран Товуз" с 2023 года.

