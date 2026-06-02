Талех Насибов принял участие в Генеральной ассамблее в Братиславе - ФОТО

2 Июня 2026 18:30
Исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов принял участие в 23-й Генеральной ассамблее, прошедшей в Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию мини-футбола Азербайджана, в мероприятии приняли участие представители ассоциаций-членов из различных стран Европы. Они обменялись мнениями о будущем развитии мини-футбола, стратегических направлениях и предстоящих проектах. В рамках ассамблеи были обсуждены важные вопросы, связанные с деятельностью федерации, расширением сотрудничества и дальнейшим развитием этого вида спорта.

Глава федерации Петер Кралик выразил благодарность всем ассоциациям-членам за поддержку и вклад в развитие мини-футбола.

