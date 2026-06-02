2 Июня 2026 18:14
"Жальгирис" отказался от трансфера Замига Алиева

Азербайджанский футболист Замиг Алиев мог продолжить карьеру в чемпионате Литвы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, интерес к защитнику проявлял "Жальгирис".

Стороны провели переговоры еще зимой. Литовский клуб направил официальное предложение в адрес албанской "Эгнатии", за которую выступает азербайджанский футболист.

Однако руководство клуба не захотело расставаться с игроком и потребовало за трансфер компенсацию в размере 150 тысяч евро (около 289 тысяч манатов).

"Жальгирис" посчитал запрашиваемую сумму слишком высокой и отказался от сделки.

Напомним, что Замиг Алиев выступает за "Эгнатию" с 2024 года. За это время защитник дважды подряд стал чемпионом Албании в составе клуба.

