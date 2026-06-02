2 Июня 2026 16:41
"Карабах" определился с планом подготовки к новому сезону

Футбольный клуб "Карабах" утвердил программу подготовки к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, серебряный призер Премьер-лиги Азербайджана начнет тренировочный сбор 10 июня в Баку.

Первый этап подготовки продлится до 21 июня. Затем команда отправится в Австрию, где будет тренироваться с 22 июня по 2 июля.

В рамках зарубежного сбора "скакуны" проведут как минимум три контрольных матча. Имена соперников будут объявлены позднее.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Карабах" занял второе место в Премьер-лиге Азербайджана. В новом сезоне агдамский клуб представит страну в Лиге Европы и начнет выступление с первого квалификационного раунда.

İdman.Biz
