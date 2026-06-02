"Габала" расстанется еще с двумя футболистами

2 Июня 2026 13:04
В "Габале" продолжаются кадровые изменения после завершения сезона.

Как сообщает İdman.Biz, руководство клуба приняло решение расстаться еще с двумя футболистами.

Голкипер Рза Джафаров, права на которого принадлежат "Нефтчи", вернулся в бакинский клуб после завершения срока аренды. Подписывать с ним новое соглашение "Габала" не планирует.

Кроме того, команду покинет французский полузащитник Самбу Сиссоко. Выступавший на правах аренды из французского "Валансьена" футболист не сумел закрепиться в составе и не оправдал ожиданий тренерского штаба.

26-летний опорный полузащитник пропустил последние семь матчей из-за травмы. Всего в составе "Габалы" он провел восемь встреч, отыграв 456 минут.

Напомним, ранее клуб уже расстался с Ибрагимом Сангаре, Руфатом Ахмедовым и Тураном Манафовым, который выступал за команду на правах аренды из южноафриканского "Стелленбоша".

İdman.Biz
