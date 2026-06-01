"Сабах" продлил контракт с одним из лидеров команды

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" подписал новый контракт с сербским полузащитником Велько Симичем.

Как сообщает İdman.Biz, соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Отмечается, что Симич присоединился к "Сабаху" в статусе свободного агента, поэтому клубу не пришлось выплачивать компенсацию за трансфер.

Сербский хавбек впервые перешел в бакинскую команду в августе прошлого года на правах аренды из турецкого "Сивасспора".

В составе "Сабаха" Велько Симич провел 34 матча, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

В минувшем сезоне полузащитник помог "Сабаху" выиграть чемпионат Азербайджана и Кубок страны.