1 Июня 2026
RU

"Сабах" продлил контракт с одним из лидеров команды

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июня 2026 21:25
21
"Сабах" продлил контракт с одним из лидеров команды

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" подписал новый контракт с сербским полузащитником Велько Симичем.

Как сообщает İdman.Biz, соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Отмечается, что Симич присоединился к "Сабаху" в статусе свободного агента, поэтому клубу не пришлось выплачивать компенсацию за трансфер.

Сербский хавбек впервые перешел в бакинскую команду в августе прошлого года на правах аренды из турецкого "Сивасспора".

В составе "Сабаха" Велько Симич провел 34 матча, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

В минувшем сезоне полузащитник помог "Сабаху" выиграть чемпионат Азербайджана и Кубок страны.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Шафа" хочет подписать защитника "Кяпаза"
19:59
Азербайджанский футбол

"Шафа" хочет подписать защитника "Кяпаза"

Футболист "Кяпаза" может продолжить карьеру в бакинском клубе
"Сабах" выбрал 35 талантов в Гусаре
19:30
Азербайджанский футбол

"Сабах" выбрал 35 талантов в Гусаре - ФОТО

35 юных футболистов получили шанс пройти следующий этап отбора в Баку
"Туран Товуз" расстанется с нападающим, выступавшим за "Кяпаз"
18:59
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" расстанется с нападающим, выступавшим за "Кяпаз"

Садыг Шафиев займется поиском нового клуба в летнее трансферное окно

"Нефтчи" сохранит капитана и основного вратаря
18:01
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" сохранит капитана и основного вратаря

Бакинский клуб договорился о продлении контрактов с Эмином Махмудовым и Эмилем Балаевым

"Габала" рассталась с тремя футболистами
17:46
Азербайджанский футбол

"Габала" рассталась с тремя футболистами

Клуб не продлил контракты с Ибрагимом Сангаре и Руфатом Ахмедовым, а также завершил аренду Турана Манафова

Защитник "Зиря" перенес операцию в Бразилии
15:52
Азербайджанский футбол

Защитник "Зиря" перенес операцию в Бразилии

Энрике Кустодио выбыл на срок до восьми месяцев

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро