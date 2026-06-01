"Туран Товуз" расстанется с нападающим, выступавшим за "Кяпаз"

Нападающий Садыг Шафиев, завершивший выступления за "Кяпаз", не останется в составе "Туран Товуза".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, товузский клуб не планирует сохранять в составе 20-летнего форварда, права на которого ему принадлежат.

По этой причине футболист займется поиском новой команды в летнее трансферное окно.

Минувший сезон Шафиев провел в "Кяпазе" на правах аренды. За гянджинский клуб нападающий сыграл 13 матчей и отметился одним забитым мячом.

Ожидается, что окончательное решение по будущему игрока будет принято в ближайшие недели.