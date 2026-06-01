В "Туран Товузе" ответили на слухи о недопуске в еврокубки

В "Туран Товузе" прокомментировали информацию о возможном недопуске команды к участию в еврокубках.

Заместитель председателя Наблюдательного совета клуба Насими Пашаев заявил, что никакой официальной информации от УЕФА в клуб не поступало.

"Мы не получали от УЕФА какой-либо информации о том, что клуб не будет допущен к еврокубкам", - заявил Пашаев.

По его словам, в отсутствие официальных уведомлений руководство клуба продолжает подготовку к выступлению в Лиге конференций УЕФА.

"Команда сейчас находится в отпуске. Через несколько дней футболисты соберутся и начнут подготовку к еврокубкам. Недавно представители УЕФА провели инспекцию городского стадиона Товуза. Официальные лица, изучившие проделанную работу, подчеркнули, что процесс реконструкции организован на высоком уровне", - приводит слова Пашаева АЗЕРТАДЖ.

Напомним, что ранее появились сообщения о возможном лишении "Туран Товуза" права выступать в Лиге конференций. По данным ряда источников, причиной могут стать события 2019 года.

Тогда на основании отчетов, направленных УЕФА в АФФА, семеро футболистов клуба - Санан Годжаев, Мисир Рустамов, Эмин Багиров, Илькин Садыгов, Руфат Мамедов, Эльтай Тагиев и Шахин Гулузаде - были пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, за участие в матчах с признаками манипулирования результатом.

Отметим, что в завершившемся сезоне Мисли Премьер-лиги "Туран Товуз" завоевал бронзовые медали и получил право выступить в Лиге конференций УЕФА.