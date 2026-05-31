"Шамахы" расстался с еще одним футболистом

Азербайджанский футбольный клуб "Шамахы" объявил об уходе нападающего Нихата Мехралиева.

Как сообщает İdman.Biz, срок контракта футболиста, завершившийся по окончании сезона, продлен не был.

Клуб поблагодарил Нихата Мехралиева за сотрудничество и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

20-летний форвард перешел в "Шамахы" в сентябре прошлого года. Тогда клуб сообщил о подписании с игроком соглашения сроком на один год.

До перехода в "Шамахы" Мехралиев выступал за резервную команду "Карабаха". В сезоне-2024/25 он забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром Лиги резервистов Азербайджана.

Отмечается, что Нихат Мехралиев стал уже 13-м футболистом, с которым "Шамахы" расстался в межсезонье. Ранее клуб покинули Руфат Аббасов, Карим Росси, Эмиль Сулейманов, Рамиз Мурадов, Давуд Мансумов, Абдулла Рзаев, Салим Гашимов, Родриго Фернандес, Андрей Тырковяну, Рафаэль Магеррамлы, Владислав Веремеев и Арсен Агджабейов.