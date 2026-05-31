"Шамахы" расстался с еще одним футболистом

31 Мая 2026 17:30
Азербайджанский футбольный клуб "Шамахы" объявил об уходе нападающего Нихата Мехралиева.

Как сообщает İdman.Biz, срок контракта футболиста, завершившийся по окончании сезона, продлен не был.

Клуб поблагодарил Нихата Мехралиева за сотрудничество и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

20-летний форвард перешел в "Шамахы" в сентябре прошлого года. Тогда клуб сообщил о подписании с игроком соглашения сроком на один год.

До перехода в "Шамахы" Мехралиев выступал за резервную команду "Карабаха". В сезоне-2024/25 он забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром Лиги резервистов Азербайджана.

Отмечается, что Нихат Мехралиев стал уже 13-м футболистом, с которым "Шамахы" расстался в межсезонье. Ранее клуб покинули Руфат Аббасов, Карим Росси, Эмиль Сулейманов, Рамиз Мурадов, Давуд Мансумов, Абдулла Рзаев, Салим Гашимов, Родриго Фернандес, Андрей Тырковяну, Рафаэль Магеррамлы, Владислав Веремеев и Арсен Агджабейов.

İdman.Biz
