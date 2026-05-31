Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов стран после завершения сезона-2025/26.

Как передает İdman.Biz, согласно рейтингу, Азербайджан занял 27-е место. Коэффициент страны составил 22,937. По итогам нынешнего еврокубкового сезона азербайджанские клубы заработали 5,812 очка, что стало 21-м результатом среди всех национальных ассоциаций.

Главный вклад в успех Азербайджана внес "Карабах". Агдамский клуб набрал 18,750 очка в еврокубках. Чемпион страны "Сабах" принес в копилку 2,500 очка, "Араз-Нахчыван" заработал 1,500, а "Зиря" - 0,500.

В общей сложности азербайджанские клубы набрали за сезон 23,250 очка.

Также отмечается, что по итогам сезона Азербайджан опередил в таблице коэффициентов УЕФА такие страны, как Сербия, Румыния, Болгария, Швеция, Шотландия и Австрия.

Лидером рейтинга остается Англия с коэффициентом 119,519. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Германия и Франция.

В зависимости от расположения в таблице коэффициентов страны получают квоты на участие в клубных турнирах УЕФА.

В настоящее время у Азербайджана четыре квоты.