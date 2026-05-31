31 Мая 2026
RU

Три клуба претендуют на форварда сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
31 Мая 2026 13:57
31
Три клуба претендуют на форварда сборной Азербайджана

Азербайджанский нападающий Махир Эмрели, вероятнее всего, покинет немецкий "Кайзерслаутерн" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на südwest24, руководство клуба не намерено препятствовать уходу 28-летнего футболиста.

Источник отмечает, что в минувшем сезоне Эмрели не сумел выйти на прежний уровень из-за травм и нестабильной игровой практики. Форвард провел 13 официальных матчей и забил два гола.

Сообщается, что интерес к азербайджанскому футболисту проявляют сразу несколько клубов. Среди них кипрский "АПОЭЛ", польская "Легия" и немецкий "Нюрнберг".

При этом, по данным Bild, "Нюрнберг" уже отказался от идеи подписания Эмрели, хотя главный тренер команды Мирослав Клозе ранее хотел видеть форварда в составе.

Контракт Махира Эмрели с "Кайзерслаутерном" действует до 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 700 тысяч евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА
15:06
Азербайджанский футбол

Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА

"Карабах" принес стране основную часть очков в еврокубках

Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу
14:15
Азербайджанский футбол

Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу

Клуб продолжает поиски нового главного тренера перед стартом сезона Азербайджанский
Нигерийский форвард покинул "Сабах"
10:52
Азербайджанский футбол

Нигерийский форвард покинул "Сабах"

Контракт одного из самых успешных легионеров клуба не был продлен

"Туран Товузу" могут запретить участвовать в Лиге конференций?
06:30
Азербайджанский футбол

"Туран Товузу" могут запретить участвовать в Лиге конференций?

По имеющейся информации, корень проблемы уходит в 2019 год

Эльвин Ализаде: Мы приехали в Словакию за победой
30 Мая 19:40
Азербайджанский футбол

Эльвин Ализаде: Мы приехали в Словакию за победой

Капитан сборной прокомментировал победу в матче против Франции
"Нефтчи" возобновит переговоры по Эльвину Джафаргулиеву?
30 Мая 18:21
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" возобновит переговоры по Эльвину Джафаргулиеву?

Бакинский клуб намерен снова обсудить трансфер защитника сборной Азербайджана с "Карабахом"

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике