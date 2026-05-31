Три клуба претендуют на форварда сборной Азербайджана

Азербайджанский нападающий Махир Эмрели, вероятнее всего, покинет немецкий "Кайзерслаутерн" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на südwest24, руководство клуба не намерено препятствовать уходу 28-летнего футболиста.

Источник отмечает, что в минувшем сезоне Эмрели не сумел выйти на прежний уровень из-за травм и нестабильной игровой практики. Форвард провел 13 официальных матчей и забил два гола.

Сообщается, что интерес к азербайджанскому футболисту проявляют сразу несколько клубов. Среди них кипрский "АПОЭЛ", польская "Легия" и немецкий "Нюрнберг".

При этом, по данным Bild, "Нюрнберг" уже отказался от идеи подписания Эмрели, хотя главный тренер команды Мирослав Клозе ранее хотел видеть форварда в составе.

Контракт Махира Эмрели с "Кайзерслаутерном" действует до 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 700 тысяч евро.