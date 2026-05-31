Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу

Футбольный клуб "Кяпаз" ведет переговоры с сербским специалистом по поводу назначения на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, тренер, имя которого пока не раскрывается, прибыл в Азербайджан по приглашению руководства клуба. Сначала специалист провел встречу с представителями "Кяпаза" в Баку, после чего отправился в Гянджу, где ознакомился с инфраструктурой и условиями клуба.

Стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества и условия контракта. При этом окончательное решение пока не принято.

По информации источника, руководство "Кяпаза" рассматривает сразу нескольких кандидатов, среди которых есть как местные, так и иностранные специалисты. Ожидается, что окончательное решение по новому главному тренеру будет принято в течение первых десяти дней июня.

Напомним, Азер Багиров возглавлял "Кяпаз" с октября прошлого года по май 2026-го. Несмотря на сохранение места в Премьер-лиге, стороны не смогли договориться о продлении контракта.