31 Мая 2026
RU

Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу

Азербайджанский футбол
Новости
31 Мая 2026 14:15
26
Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу

Футбольный клуб "Кяпаз" ведет переговоры с сербским специалистом по поводу назначения на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, тренер, имя которого пока не раскрывается, прибыл в Азербайджан по приглашению руководства клуба. Сначала специалист провел встречу с представителями "Кяпаза" в Баку, после чего отправился в Гянджу, где ознакомился с инфраструктурой и условиями клуба.

Стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества и условия контракта. При этом окончательное решение пока не принято.

По информации источника, руководство "Кяпаза" рассматривает сразу нескольких кандидатов, среди которых есть как местные, так и иностранные специалисты. Ожидается, что окончательное решение по новому главному тренеру будет принято в течение первых десяти дней июня.

Напомним, Азер Багиров возглавлял "Кяпаз" с октября прошлого года по май 2026-го. Несмотря на сохранение места в Премьер-лиге, стороны не смогли договориться о продлении контракта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА
15:06
Азербайджанский футбол

Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА

"Карабах" принес стране основную часть очков в еврокубках

Три клуба претендуют на форварда сборной Азербайджана
13:57
Азербайджанский футбол

Три клуба претендуют на форварда сборной Азербайджана

Игрок может покинуть "Кайзерслаутерн" летом

Нигерийский форвард покинул "Сабах"
10:52
Азербайджанский футбол

Нигерийский форвард покинул "Сабах"

Контракт одного из самых успешных легионеров клуба не был продлен

"Туран Товузу" могут запретить участвовать в Лиге конференций?
06:30
Азербайджанский футбол

"Туран Товузу" могут запретить участвовать в Лиге конференций?

По имеющейся информации, корень проблемы уходит в 2019 год

Эльвин Ализаде: Мы приехали в Словакию за победой
30 Мая 19:40
Азербайджанский футбол

Эльвин Ализаде: Мы приехали в Словакию за победой

Капитан сборной прокомментировал победу в матче против Франции
"Нефтчи" возобновит переговоры по Эльвину Джафаргулиеву?
30 Мая 18:21
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" возобновит переговоры по Эльвину Джафаргулиеву?

Бакинский клуб намерен снова обсудить трансфер защитника сборной Азербайджана с "Карабахом"

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике