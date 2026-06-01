1 Июня 2026 11:13
17
Игрок сборной Азербайджана может вернуться в Премьер-лигу

Полузащитник сборной Азербайджана Озан Джан Кекчю может вновь продолжить карьеру в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, 27-летний футболист в настоящее время предлагается клубам азербайджанского чемпионата.

По информации источника, представители игрока ведут активные переговоры, чтобы организовать его переход в один из клубов страны.

При этом интерес к полузащитнику проявляют и представители Первой лиги Турции.

Недавно Кёкчю объявил об уходе из "Волендама" и заявил, что готов к новым вызовам в карьере.

Напомним, что ранее футболист уже выступал в Азербайджане, защищая цвета "Сабаха". Также Кёкчю регулярно вызывается в сборную Азербайджана.

İdman.Biz
