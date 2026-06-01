1 Июня 2026
RU

Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июня 2026 10:15
24
Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании

Защитник сборной Азербайджана по футболу Замиг Алиев стал чемпионом Албании в составе "Эгнатии".

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном туре чемпионата команда азербайджанского футболиста обыграла "Динамо" (Тирана) со счетом 2:0.

Алиев вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Оба мяча "Эгнатия" забила в первом тайме, обеспечив себе победный результат.

Отметим, что клуб из Ррогожины завоевал чемпионский титул третий сезон подряд.

Для Замига Алиева это первый титул чемпиона Албании после перехода в "Эгнатию". Успешное выступление в клубе также позволило защитнику сохранить место в составе сборной Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игрок сборной Азербайджана может вернуться в Премьер-лигу
11:13
Азербайджанский футбол

Игрок сборной Азербайджана может вернуться в Премьер-лигу

Озан Джан Кекчю рассматривает варианты продолжения карьеры после ухода из "Волендама"

"Шамахы" расстался с еще одним футболистом
31 Мая 17:30
Азербайджанский футбол

"Шамахы" расстался с еще одним футболистом

20-летний нападающий стал уже 13-м футболистом, покинувшим клуб
Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА
31 Мая 15:06
Азербайджанский футбол

Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА

"Карабах" принес стране основную часть очков в еврокубках

Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу
31 Мая 14:15
Азербайджанский футбол

Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу

Клуб продолжает поиски нового главного тренера перед стартом сезона Азербайджанский
Три клуба претендуют на форварда сборной Азербайджана
31 Мая 13:57
Азербайджанский футбол

Три клуба претендуют на форварда сборной Азербайджана

Игрок может покинуть "Кайзерслаутерн" летом

Нигерийский форвард покинул "Сабах"
31 Мая 10:52
Азербайджанский футбол

Нигерийский форвард покинул "Сабах"

Контракт одного из самых успешных легионеров клуба не был продлен

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"