В "Зиря" определились с будущим Эрена Айдына

Футбольный клуб "Зиря" принял решение по поводу будущего турецкого нападающего Эрена Айдына.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, клуб продлил контракт с 23-летним форвардом.

Отмечается, что главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов был заинтересован в сохранении футболиста, после чего сторонам удалось достичь соглашения.

Новый контракт с Айдыном рассчитан на три года.

Несмотря на интерес со стороны нескольких клубов, футболист решил продолжить карьеру именно в "Зиря".

Сообщается, что воспитанник "Галатасарая" предпочел остаться в Азербайджане, чтобы продолжить работу под руководством Рашада Садыхова.

Напомним, что Эрен Айдын перешел в "Зиря" в феврале этого года. С тех пор он провел 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.