1 Июня 2026
RU

В "Зиря" определились с будущим Эрена Айдына

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июня 2026 13:37
26
В "Зиря" определились с будущим Эрена Айдына

Футбольный клуб "Зиря" принял решение по поводу будущего турецкого нападающего Эрена Айдына.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на idmanxeber.az, клуб продлил контракт с 23-летним форвардом.

Отмечается, что главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов был заинтересован в сохранении футболиста, после чего сторонам удалось достичь соглашения.

Новый контракт с Айдыном рассчитан на три года.

Несмотря на интерес со стороны нескольких клубов, футболист решил продолжить карьеру именно в "Зиря".

Сообщается, что воспитанник "Галатасарая" предпочел остаться в Азербайджане, чтобы продолжить работу под руководством Рашада Садыхова.

Напомним, что Эрен Айдын перешел в "Зиря" в феврале этого года. С тех пор он провел 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В "Туран Товузе" ответили на слухи о недопуске в еврокубки
12:37
Азербайджанский футбол

В "Туран Товузе" ответили на слухи о недопуске в еврокубки

Ранее появились сообщения о возможном лишении клуба права выступать в Лиге конференций
Игрок сборной Азербайджана может вернуться в Премьер-лигу
11:13
Азербайджанский футбол

Игрок сборной Азербайджана может вернуться в Премьер-лигу

Озан Джан Кекчю рассматривает варианты продолжения карьеры после ухода из "Волендама"

Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании
10:15
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании

Команда Замига Алиева завоевала золото третий сезон подряд

"Шамахы" расстался с еще одним футболистом
31 Мая 17:30
Азербайджанский футбол

"Шамахы" расстался с еще одним футболистом

20-летний нападающий стал уже 13-м футболистом, покинувшим клуб
Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА
31 Мая 15:06
Азербайджанский футбол

Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в рейтинге УЕФА

"Карабах" принес стране основную часть очков в еврокубках

Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу
31 Мая 14:15
Азербайджанский футбол

Кандидат на пост главного тренера "Кяпаза" прибыл в Гянджу

Клуб продолжает поиски нового главного тренера перед стартом сезона Азербайджанский

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро