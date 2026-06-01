"Габала" рассталась с тремя футболистами

Футбольный клуб "Габала" объявил о расставании сразу с тремя футболистами по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество с Ибрагимом Сангаре и Руфатом Ахмедовым, у которых истекли сроки контрактов .

Кроме того, завершилось арендное соглашение защитника Турана Манафова, который выступал за команду на правах аренды из южноафриканского клуба "Стелленбос".

Таким образом, все трое футболистов покидают расположение "Габалы" перед стартом подготовки к новому сезону.

Напомним, что в минувшем сезоне "Габала" сохранила прописку в Премьер-лиге Азербайджана. Клуб, являющийся одним из самых титулованных представителей регионального футбола страны, продолжает формирование состава на предстоящий чемпионат.