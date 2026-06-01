"Габала" рассталась с тремя футболистами

1 Июня 2026 17:46
8
Футбольный клуб "Габала" объявил о расставании сразу с тремя футболистами по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество с Ибрагимом Сангаре и Руфатом Ахмедовым, у которых истекли сроки контрактов .

Кроме того, завершилось арендное соглашение защитника Турана Манафова, который выступал за команду на правах аренды из южноафриканского клуба "Стелленбос".

Таким образом, все трое футболистов покидают расположение "Габалы" перед стартом подготовки к новому сезону.

Напомним, что в минувшем сезоне "Габала" сохранила прописку в Премьер-лиге Азербайджана. Клуб, являющийся одним из самых титулованных представителей регионального футбола страны, продолжает формирование состава на предстоящий чемпионат.

İdman.Biz
Новости по теме

"Нефтчи" сохранит капитана и основного вратаря
18:01
Бакинский клуб договорился о продлении контрактов с Эмином Махмудовым и Эмилем Балаевым

Защитник "Зиря" перенес операцию в Бразилии
15:52
Энрике Кустодио выбыл на срок до восьми месяцев

В "Зиря" определились с будущим Эрена Айдына
13:37
Турецкий нападающий подписал новый контракт с клубом

В "Туран Товузе" ответили на слухи о недопуске в еврокубки
12:37
Ранее появились сообщения о возможном лишении клуба права выступать в Лиге конференций
Игрок сборной Азербайджана может вернуться в Премьер-лигу
11:13
Озан Джан Кекчю рассматривает варианты продолжения карьеры после ухода из "Волендама"

Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании
10:15
Команда Замига Алиева завоевала золото третий сезон подряд

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро