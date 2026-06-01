"Нефтчи" сохранит капитана и основного вратаря

Футбольный клуб "Нефтчи" достиг договоренности о продлении контрактов с полузащитником Эмином Махмудовым и вратарем Эмилем Балаевым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, переговоры с обоими футболистами завершились успешно.

Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут новые соглашения.

Капитан команды Эмин Махмудов выступает за "Нефтчи" с 2017 года и является одним из лидеров бакинского клуба. В минувшем сезоне полузащитник оставался ключевой фигурой в центре поля и регулярно выводил команду на матчи с капитанской повязкой.

Эмиль Балаев является воспитанником "Нефтчи". Голкипер вернулся в клуб летом 2023 года, а до этого защищал цвета "черно-белых" в период с 2011 по 2014 год. Также на протяжении карьеры он выступал за национальную сборную Азербайджана и ряд зарубежных клубов.

Сохранение двух опытных игроков стало частью подготовки "Нефтчи" к новому сезону, в котором бакинцы представят Азербайджан в Лиге конференций УЕФА.

Напомним, что по итогам минувшего чемпионата "Нефтчи" финишировал вне призовой тройки, однако получил право выступить в еврокубках и продолжает формирование состава перед стартом нового сезона.