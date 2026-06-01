1 Июня 2026
RU

"Нефтчи" сохранит капитана и основного вратаря

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июня 2026 18:01
21
"Нефтчи" сохранит капитана и основного вратаря

Футбольный клуб "Нефтчи" достиг договоренности о продлении контрактов с полузащитником Эмином Махмудовым и вратарем Эмилем Балаевым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, переговоры с обоими футболистами завершились успешно.

Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут новые соглашения.

Капитан команды Эмин Махмудов выступает за "Нефтчи" с 2017 года и является одним из лидеров бакинского клуба. В минувшем сезоне полузащитник оставался ключевой фигурой в центре поля и регулярно выводил команду на матчи с капитанской повязкой.

Эмиль Балаев является воспитанником "Нефтчи". Голкипер вернулся в клуб летом 2023 года, а до этого защищал цвета "черно-белых" в период с 2011 по 2014 год. Также на протяжении карьеры он выступал за национальную сборную Азербайджана и ряд зарубежных клубов.

Сохранение двух опытных игроков стало частью подготовки "Нефтчи" к новому сезону, в котором бакинцы представят Азербайджан в Лиге конференций УЕФА.

Напомним, что по итогам минувшего чемпионата "Нефтчи" финишировал вне призовой тройки, однако получил право выступить в еврокубках и продолжает формирование состава перед стартом нового сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" продолжает охоту за футбольными талантами в регионах
19:30
Азербайджанский футбол

"Сабах" продолжает охоту за футбольными талантами в регионах - ФОТО

35 юных футболистов получили шанс пройти следующий этап отбора в Баку
"Туран Товуз" расстанется с нападающим, выступавшим за "Кяпаз"
18:59
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" расстанется с нападающим, выступавшим за "Кяпаз"

Садыг Шафиев займется поиском нового клуба в летнее трансферное окно

"Габала" рассталась с тремя футболистами
17:46
Азербайджанский футбол

"Габала" рассталась с тремя футболистами

Клуб не продлил контракты с Ибрагимом Сангаре и Руфатом Ахмедовым, а также завершил аренду Турана Манафова

Защитник "Зиря" перенес операцию в Бразилии
15:52
Азербайджанский футбол

Защитник "Зиря" перенес операцию в Бразилии

Энрике Кустодио выбыл на срок до восьми месяцев

В "Зиря" определились с будущим Эрена Айдына
13:37
Азербайджанский футбол

В "Зиря" определились с будущим Эрена Айдына

Турецкий нападающий подписал новый контракт с клубом

В "Туран Товузе" ответили на слухи о недопуске в еврокубки
12:37
Азербайджанский футбол

В "Туран Товузе" ответили на слухи о недопуске в еврокубки

Ранее появились сообщения о возможном лишении клуба права выступать в Лиге конференций

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро