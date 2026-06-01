1 Июня 2026
Защитник "Зиря" перенес операцию в Бразилии

1 Июня 2026 15:52
Футболист "Зиря" Энрике Кустодио перенес операцию на родине в Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил футбольный клуб "Зиря".

Защитник был прооперирован после травмы передней крестообразной связки.

По информации клуба, восстановление игрока займет от шести до восьми месяцев.

Таким образом, бразилец пропустит значительную часть подготовки к новому сезону и старт следующего футбольного года.

Кустодио перешел в "Зиря" в сентябре 2025 года. Изначально с ним был подписан контракт по схеме 1+1, после чего клуб продлил соглашение с футболистом еще на один год. Таким образом, контракт защитника рассчитан до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2025/26 Энрике Кустодио провел за "Зиря" 27 матчей во всех турнирах. На его счету 22 игры в Премьер-лиге и 5 встреч в Кубке Азербайджана.

İdman.Biz
