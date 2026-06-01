"Сабах" продолжает охоту за футбольными талантами в регионах - ФОТО

Футбольная академия "Сабаха" продолжает проводить селекционные просмотры в регионах Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, очередной этап отбора состоялся на стадионе Metak Arena в Гусаре среди детей 2011-2015 годов рождения.

Селекционные тренировки прошли 30 и 31 мая. В них приняли участие около 700 детей.

По итогам просмотров, организованных накануне Международного дня защиты детей, 35 юных футболистов получили право выступить на следующем этапе отбора, который пройдет в Баку.

Отметим, что ранее футбольная академия "Сабаха" уже проводила аналогичные просмотры в Загатальском районе.