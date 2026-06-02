2 Июня 2026
RU

Яшар Сеидов: "Возможное решение УЕФА по "Туран Товузу", оно не изменится"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Июня 2026 12:21
15
Яшар Сеидов: "Возможное решение УЕФА по "Туран Товузу", оно не изменится"

Бывший член Исполкома АФФА Яшар Сеидов считает, что "Туран Товуз" не сможет изменить возможное решение УЕФА о недопуске клуба к еврокубкам.

"Если было циркулярное письмо УЕФА об отстранении "Туран Товуза" от еврокубков в связи с участием в договорных матчах в 2019 году, это решение ни при каких обстоятельствах не изменится, даже если клуб подаст апелляцию", - цитирует Сеидова sportnet.az.

По его словам, для такой позиции есть две причины.

"Во-первых, АФФА в сезоне-2019/2020 сообщила, что семь футболистов "Туран Товуза" участвовали в договорных матчах, и пожизненно отстранила их от футбола. С другой стороны, УЕФА не делает и не будет делать исключений для клубов в вопросах договорных матчей. Иначе это создаст прецедент, и другие клубы в аналогичных случаях будут обращаться с такими же требованиями. УЕФА - организация, которая уважает себя, и она не изменит своего решения. Если такое решение действительно есть, Азербайджан в Лиге конференций вместо "Туран Товуза" представит "Зиря", - отметил он.

Сеидов подчеркнул, что прежде всего необходимо уточнить, поступало ли из УЕФА такое циркулярное письмо.

"Если оно есть, решение будет именно таким, как я сказал", - добавил функционер.

Он также напомнил случай с Жоэлем Эпалле, произошедший во время его работы исполнительным директором "Баку".

"Эпалле, выступая за греческий "Ираклис", в сезоне-2006/2007 получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы против польской "Вислы" и был дисквалифицирован на две игры. Ответную встречу он пропустил, но еще один матч дисквалификации оставался. В том же сезоне камерунский футболист перешел в немецкий "Бохум", однако этот клуб не участвовал в турнирах под эгидой УЕФА, поэтому еще один матч наказания не был отбыт. В начале сезона-2010/2011 после жеребьевки еврокубков УЕФА направил клубам список всех дисквалифицированных футболистов, которым было запрещено играть. В этом списке Жоэль был указан как игрок "Бохума". Несмотря на оставшуюся дисквалификацию, Эпалле вышел на поле в первом матче "Баку" против черногорской "Будучности". Нужно учитывать, что красную карточку он получил за четыре года до нашей игры. Оставшаяся одноматчевая дисквалификация забылась даже самому футболисту. После "Ираклиса" он выступал за "Бохум", который не играл в еврокубках, поэтому в системе УЕФА Эпалле числился игроком немецкого клуба", - рассказал Сеидов.

По словам функционера, нарушение выявилось уже после первого матча.

"В первой игре с "Будучностью" Жоэль получил желтую карточку. Когда арбитр внес ее в систему, выяснилось, что футболист был дисквалифицирован. Затем мы вылетели в Черногорию на ответный матч. Поэтому решение о техническом поражении получили уже после первой встречи. Мы объясняли, что не знали о дисквалификации Эпалле, но УЕФА не пошел нам навстречу. Откровенно говоря, тогда в процесс включались очень близкие нам люди, обращение было даже на уровне руководства УЕФА. Но решение не изменили, и техническое поражение осталось в силе", - заявил он.

Сеидов считает, что уступка одному клубу может привести к хаосу в системе еврокубков.

"Если УЕФА сделает исключение для одного клуба, может возникнуть анархия. Поэтому эта организация уважительно относится к собственным решениям и до конца контролирует их исполнение. Исходя из опыта, думаю, если решение УЕФА по "Туран Товузу" существует, оно ни при каких обстоятельствах не будет изменено", - заключил он.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что бронзовый призер Мисли Премьер-лиги "Туран Товуз" может быть лишен права участия в Лиге конференций из-за событий 2019 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Камал Гулиев вернулся в футбол после продолжительной паузы
11:25
Азербайджанский футбол

Камал Гулиев вернулся в футбол после продолжительной паузы

Бывший игрок сборной Азербайджана начал работу в детской футбольной школе

Эльшад Гулиев: "С Чехией нас ждет досрочный финал"
02:00
Азербайджанский футбол

Эльшад Гулиев: "С Чехией нас ждет досрочный финал"

Главный тренер сборной Азербайджана оценил победу в 1/8 финала Евро

За экс-полузащитника "Зиря" борются два клуба
00:26
Азербайджанский футбол

За экс-полузащитника "Зиря" борются два клуба

25-летний футболист может продолжить карьеру в регионе

"Шамахы" расстался с 14-м футболистом
1 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

"Шамахы" расстался с 14-м футболистом

Исмаилов покинул клуб после завершения контракта
"Сабах" продлил контракт с одним из лидеров команды
1 Июня 21:25
Азербайджанский футбол

"Сабах" продлил контракт с одним из лидеров команды

Сербский полузащитник остался в чемпионском составе бакинского клуба
"Шафа" хочет подписать защитника "Кяпаза"
1 Июня 19:59
Азербайджанский футбол

"Шафа" хочет подписать защитника "Кяпаза"

Футболист "Кяпаза" может продолжить карьеру в бакинском клубе

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро