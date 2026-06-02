Яшар Сеидов: "Возможное решение УЕФА по "Туран Товузу", оно не изменится"

Бывший член Исполкома АФФА Яшар Сеидов считает, что "Туран Товуз" не сможет изменить возможное решение УЕФА о недопуске клуба к еврокубкам.

"Если было циркулярное письмо УЕФА об отстранении "Туран Товуза" от еврокубков в связи с участием в договорных матчах в 2019 году, это решение ни при каких обстоятельствах не изменится, даже если клуб подаст апелляцию", - цитирует Сеидова sportnet.az.

По его словам, для такой позиции есть две причины.

"Во-первых, АФФА в сезоне-2019/2020 сообщила, что семь футболистов "Туран Товуза" участвовали в договорных матчах, и пожизненно отстранила их от футбола. С другой стороны, УЕФА не делает и не будет делать исключений для клубов в вопросах договорных матчей. Иначе это создаст прецедент, и другие клубы в аналогичных случаях будут обращаться с такими же требованиями. УЕФА - организация, которая уважает себя, и она не изменит своего решения. Если такое решение действительно есть, Азербайджан в Лиге конференций вместо "Туран Товуза" представит "Зиря", - отметил он.

Сеидов подчеркнул, что прежде всего необходимо уточнить, поступало ли из УЕФА такое циркулярное письмо.

"Если оно есть, решение будет именно таким, как я сказал", - добавил функционер.

Он также напомнил случай с Жоэлем Эпалле, произошедший во время его работы исполнительным директором "Баку".

"Эпалле, выступая за греческий "Ираклис", в сезоне-2006/2007 получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы против польской "Вислы" и был дисквалифицирован на две игры. Ответную встречу он пропустил, но еще один матч дисквалификации оставался. В том же сезоне камерунский футболист перешел в немецкий "Бохум", однако этот клуб не участвовал в турнирах под эгидой УЕФА, поэтому еще один матч наказания не был отбыт. В начале сезона-2010/2011 после жеребьевки еврокубков УЕФА направил клубам список всех дисквалифицированных футболистов, которым было запрещено играть. В этом списке Жоэль был указан как игрок "Бохума". Несмотря на оставшуюся дисквалификацию, Эпалле вышел на поле в первом матче "Баку" против черногорской "Будучности". Нужно учитывать, что красную карточку он получил за четыре года до нашей игры. Оставшаяся одноматчевая дисквалификация забылась даже самому футболисту. После "Ираклиса" он выступал за "Бохум", который не играл в еврокубках, поэтому в системе УЕФА Эпалле числился игроком немецкого клуба", - рассказал Сеидов.

По словам функционера, нарушение выявилось уже после первого матча.

"В первой игре с "Будучностью" Жоэль получил желтую карточку. Когда арбитр внес ее в систему, выяснилось, что футболист был дисквалифицирован. Затем мы вылетели в Черногорию на ответный матч. Поэтому решение о техническом поражении получили уже после первой встречи. Мы объясняли, что не знали о дисквалификации Эпалле, но УЕФА не пошел нам навстречу. Откровенно говоря, тогда в процесс включались очень близкие нам люди, обращение было даже на уровне руководства УЕФА. Но решение не изменили, и техническое поражение осталось в силе", - заявил он.

Сеидов считает, что уступка одному клубу может привести к хаосу в системе еврокубков.

"Если УЕФА сделает исключение для одного клуба, может возникнуть анархия. Поэтому эта организация уважительно относится к собственным решениям и до конца контролирует их исполнение. Исходя из опыта, думаю, если решение УЕФА по "Туран Товузу" существует, оно ни при каких обстоятельствах не будет изменено", - заключил он.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что бронзовый призер Мисли Премьер-лиги "Туран Товуз" может быть лишен права участия в Лиге конференций из-за событий 2019 года.