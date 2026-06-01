"Шамахы" расстался с 14-м футболистом

Футбольный клуб "Шамахы" объявил об уходе полузащитника Билала Исмаилова.

Как сообщает İdman.Biz, контракт 22-летнего футболиста, рассчитанный до конца сезона, продлен не был.

Клуб поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Исмайылов присоединился к "Шамахы" в прошлом году. Сезон-2024/25 полузащитник провел в составе представителя Первой лиги “Джабраила”.

Отметим, что Билал стал уже 14-м футболистом, покинувшим клуб в межсезонье. Ранее "Шамахы" расстался с Нихатом Мехралыевым, Руфатом Аббасовым, Каримом Росси, Эмилем Сулеймановым, Рамизом Мурадовым, Давудом Мансумовым, Абдуллой Рзаевым, Селимом Гашимовым, Родриго Фернандесом, Андреем Тырковяну, Рафаэлем Мехремли, Владиславом Веремеевым и Арсеном Агджабейовым.