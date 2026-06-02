Камал Гулиев вернулся в футбол после продолжительной паузы

Бывший футболист сборной Азербайджана Камал Гулиев вернулся к работе в футболе после длительного перерыва.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, экс-игрок начал деятельность в детской футбольной школе.

По словам Гулиева, вернуться в любимую профессию ему помогла поддержка близких друзей.

"Приятно вновь быть в футболе. Находиться рядом с детьми, делиться своими знаниями и опытом в новой атмосфере. Сделаю все возможное, чтобы помочь раскрыться талантливым азербайджанским детям. Постараюсь правильно оценить их потенциал и направить в нужное русло не как руководитель или сотрудник, а как старший товарищ. Выражаю глубокую благодарность президенту "Полад 2024" Эльвину Хасиеву за оказанное доверие", - заявил он.

Бывший футболист отметил, что намерен оправдать оказанное доверие и работать с полной отдачей.

"После продолжительной болезни особенно приятно вновь заниматься любимым делом. Буду выполнять свою работу с большим энтузиазмом и удовольствием", - подчеркнул Гулиев.

Он также поблагодарил людей, которые поддержали его возвращение в футбол, и выразил надежду на дальнейшее содействие развитию азербайджанского футбола.