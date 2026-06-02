За экс-полузащитника "Зиря" борются два клуба

Полузащитник Джейхун Нуриев, покинувший "Зиря", может продолжить карьеру в "Габале".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolpress.az, представитель региона уже сделал первое предложение 25-летнему футболисту.

Интерес к игроку также проявляет "Сумгайыт", однако сам Нуриев не спешит принимать окончательное решение относительно своего будущего.

Футболист выступал за "Зиря" с 2024 года. Ранее, в период с 2020 по 2023 год, он защищал цвета "Сабаха".

В активе полузащитника также 13 матчей за сборную Азербайджана.