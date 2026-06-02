Эльшад Гулиев: "С Чехией нас ждет досрочный финал"

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Казахстаном в 1/8 финала чемпионата Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, наставник признался, что его команда впервые столкнулась с такими трудностями на турнире.

"Получилась тяжелая игра. Поздравляю соперника, они показали хороший футбол. Также поздравляю своих игроков. Матчи плей-офф всегда проходят тяжело. Мы старались действовать внимательнее", - заявил Гулиев на пресс-конференции.

По словам специалиста, пропущенный мяч повлиял на ход встречи, однако команда смогла перестроиться по ходу игры.

"До этого матча у нас не было таких трудностей. Соперники уже хорошо знают друг друга. Мы неожиданно пропустили, и это сказалось на игре. Но после изменений сумели переломить ход встречи", - отметил тренер.

Гулиев также подчеркнул, что команда ожидала жесткой игры со стороны Казахстана и была готова к этому. Говоря о предстоящем четвертьфинале, специалист назвал Чехию очень сильным соперником.

"Это будет досрочный финал. Очень хорошая и подготовленная команда", - добавил он.