"Сабах" начнет подготовку к Лиге чемпионов в Австрии

Чемпион Азербайджана "Сабах" определился с планом подготовки к новому сезону и матчам Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, команда приступит к тренировочному процессу 17 июня.

Первый этап подготовки "Сабах" проведет в Австрии. В рамках двухнедельного сбора предусмотрено проведение нескольких контрольных матчей.

Имена соперников по товарищеским встречам будут объявлены позднее.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Сабах" досрочно обеспечил себе чемпионство в Премьер-лиге Азербайджана. Кроме того, команда завоевала Кубок страны, оформив золотой дубль.

Выступление в Лиге чемпионов азербайджанский клуб начнет с первого квалификационного раунда.