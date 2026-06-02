Футболист сборной Азербайджана Руфат Абдуллазаде вернулся в "Вараждин" после завершения аренды в "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Futbolinfo, пока неизвестно, останется ли полузащитник в составе хорватского клуба.

Главный тренер "Вараждина" Никола Шафарович заявил, что будущее Абдуллазаде будет зависеть от самого игрока.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли силен Руфат для выступления за "Вараждин", специалист не стал делать окончательных выводов.

"Не могу этого сказать. Посмотрим, как он проявит себя на подготовке", - сказал Шафарович.

Напомним, что Абдуллазаде перешел в "Вараждин" летом 2025 года. В январе текущего года он был отдан в аренду в "Зиря". Контракт футболиста с хорватским клубом рассчитан до лета 2028 года.