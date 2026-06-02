Азер Багиров назвал задачи "Шамахы" на новый сезон

2 Июня 2026 17:05
Новый главный тренер "Шамахы" Азер Багиров рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специалист заявил, что главной целью клуба станет укрепление позиций в Премьер-лиге Азербайджана.

"Наша цель на следующий сезон - закрепиться в Премьер-лиге и сформировать хороший коллектив", - сказал Багиров.

По словам наставника, после ухода 14 футболистов кадровые изменения в команде продолжатся.

"Мы привлечем новых игроков. Среди них будут и молодые перспективные местные футболисты. Думаю, что в "Шамахы", как и в предыдущие годы, будет создан тандем местных игроков и легионеров. То есть мы будем служить как нашему клубу, так и азербайджанскому футболу", - отметил он.

Напомним, что "Шамахы" подписал с Азером Багировым контракт сроком на три года.

