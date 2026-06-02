2 Июня 2026 17:13
Торал Байрамов: "Матчи в Австрии принесут нам большую пользу"

Игрок сборной Азербайджана Торал Байрамов считает, что предстоящие контрольные матчи в Австрии помогут национальной команде лучше подготовиться к официальным играм.

"Матчи в Австрии принесут нам большую пользу. Чем больше игр, тем лучше футболисты узнают друг друга. Наши соперники по уровню близки к командам, с которыми нам предстоит встретиться в Лиге наций. Я бы назвал эти матчи экзаменом перед официальными встречами", - заявил Байрамов в интервью futbolinfo.az.

Футболист отметил, что подготовительный сбор в Баку прошел в позитивной атмосфере.

"Думаю, бакинский сбор прошел неплохо. В команде хорошая атмосфера, все мотивированы. Считаю, что этот настрой поможет нам добиться успешного результата", - подчеркнул он.

Байрамов также высказался о настрое команды после победы на турнире FIFA Series-2026.

"Мотивация в команде высокая. Когда есть победы, настроение тоже находится на хорошем уровне. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше", - сказал полузащитник.

Говоря о предстоящих матчах против Мальты и Сан-Марино, футболист подчеркнул, что команда намерена добиться положительного результата.

"Постараемся вернуться на родину с хорошим результатом", - отметил он.

Байрамов признал, что после завершения клубного сезона чувствует определенную усталость.

"Сезон получился тяжелым и интересным. Небольшая усталость есть, но она не должна нам мешать. В национальной команде ответственность еще выше. Хотим уйти на отдых в хорошем настроении", - заключил игрок.

